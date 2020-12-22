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Россия расширила санкционный список чиновников ЕС из-за санкций за Навального

Вторник, 22 декабря 2020, 11:37

Россия расширила список должностных лиц Европейского Союза, которым запрещен въезд в страну, в ответ на "неприемлемые" санкции против Кремля за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским Союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным", - говорится в заявлении.

В МИД РФ добавили, что на основе принципа взаимности принято решение о расширении соответствующего списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - заявили в российском ведомстве.

В министерстве не назвали фамилии дипломатов, но отмечается, что соответствующая информация была передана главам дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции, а также в представительство ЕС в Москве.

Напомним, на днях расследование Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN установило, что ФСБ России причастна к отравлению Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

Вчера Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следившим за ним и участвовавшим в спецоперации.

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Темы: НавальныйсанкцииЕСРосcия
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