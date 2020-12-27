SpaceX начинает предстартовые испытания 9-го прототипа Starship – корабля для полетов на Марс

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX завершила установку 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Источник: трансляция с космодрома

Детали: Starship SN9 установлено на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас. Установление должны были завершить еще 14 декабря, но прототип упал в ангаре и повредил закрылки.

Исходя из времени, которое SpaceX потратила на предстартовую подготовку SN8, запуск 9-го прототипа, вероятно, состоится уже через месяц – в январе 2021 года.

В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 8 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 27th December pic.twitter.com/mUF0zBJo5V — Brendan (@brendan2908) December 26, 2020

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