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SpaceX начинает предстартовые испытания 9-го прототипа Starship – корабля для полетов на Марс

Воскресенье, 27 декабря 2020, 01:43
SpaceX начинает предстартовые испытания 9-го прототипа Starship – корабля для полетов на Марс

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX завершила установку 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Источник: трансляция с космодрома

Детали: Starship SN9 установлено на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас. Установление должны были завершить еще 14 декабря, но прототип упал в ангаре и повредил закрылки.

Исходя из времени, которое SpaceX потратила на предстартовую подготовку SN8, запуск 9-го прототипа, вероятно, состоится уже через месяц – в январе 2021 года.

В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 8 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Что предшествовало:

  • 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но через женщин давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.

Темы: космосИлон Маск
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