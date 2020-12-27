SpaceX починає передстартові випробування 9-го прототипу Starship – корабля для польотів на Марс

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX завершила встановлення 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Джерело: трансляція з космодрому

Деталі: Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі в містечку Бока Чика, штат Техас. Встановлення мали завершити ще 14 грудня, але прототип впав в ангарі і пошкодив закрилки.

Виходячи з часу, який SpaceX витратила на передстартову підготовку SN8, запуск 9-го прототипу, ймовірно, відбудеться вже за місяць – у січні 2021 року.

В Twitter Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".

Винахідник додав, що "скоро" на іншому пусковому комплексі космодрому встановлять SN10. Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій.

В Бока-Чика також тривають роботи по збірці Superheavy BN1 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 27th December pic.twitter.com/mUF0zBJo5V — Brendan (@brendan2908) December 26, 2020

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