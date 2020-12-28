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Без горнолыжных трасс и передвижения на Новый год: Польша усилила карантин

Понедельник, 28 декабря 2020, 09:10

Польша с 28 декабря по 17 января усилила карантин для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Новые ограничения устанавливают запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января. Ограничения не касаются лиц, выполняющих служебные обязанности.

Прекращается работа торговых центров, однако в них смогут работать продуктовые магазины, аптеки, книжные, зоомагазины, магазины бытовой химии, крупные мебельные магазины.

Устанавливаются часы для пожилых людей - с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 продуктовые магазины, аптеки и почтовые отделения будут обслуживать только людей старше 60 лет.

Горнолыжные склоны и подъемники закрыты для туристов и будут доступны только для профессиональных спортсменов.

До 17 января доступ к спортивной инфраструктуре будут иметь только профессиональные спортсмены. Ночные клубы, бассейны, тренажерные залы, фитнес-центры закрыты.

Обслуживание в отелях разрешено только для людей отдельных профессий.

Все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

В Польше 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса, первые вакцины получили медики.

Читайте также: В посольстве рассказали, кому не нужен карантин при въезде в Польшу

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Темы: Польшакарантинкоронавирус
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