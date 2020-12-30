Американская телекоммуникационная компания Viasat Inc обратился в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой провести экологическую экспертизу проекта компании Илона Маска SpaceX Starlink.

Источник: издание Space news

Детали: Одномоментно с подачей документов SpaceX на разрешение приступить к следующему этапу постройки сети спутникового покрытия в Viasat Inc обратились в FCC с просьбой в очередной раз проверить соблюдение компанией Маска всех экологических норм.

В Viasat Inc утверждают, что спутниковая система Starlink представляет опасность для окружающей среды в космосе и на земле.

Обращение Viasat Inc – не первая попытка запросить экологическую экспертизу Starlink. В апреле 2020 года несколько сенаторов обратились в Счетную палату правительства с похожей просьбой.

SpaceX официально пока не прокомментировал заявление конкурентов, однако основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск написал в Twitter следующее: "Starlink "представляет опасность" для прибыли Viasat, точнее говоря".

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их около 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, с момента создания в 1957 году первого в мире искусственного спутника "Спутник", человечество отправило в космос чуть более 8 000 объектов. Считается, что от четверти до половины из них все еще функционируют.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов.

Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship, второй тестовый запуск которого должен состояться в январе 2021 года.

Что предшествовало: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

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Напомним: