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В США требуют конфисковать здание Коломойского – дело касается денег "Привата"

Четверг, 31 декабря 2020, 14:52
В США требуют конфисковать здание Коломойского – дело касается денег Привата
Фото с Twitter ЕП

Министерство юстиции США направило иск в Окружной суд Южной Флориды с требованием конфискации здания украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства 30 декабря, пишет "Европейская правда".

Минюст США указывает, что речь идет о коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. В американском министерстве считают, что она была приобретена за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка" до его национализации.

Минюст напоминает, что в августе 2020 года в Южном округе Флориды были представлены два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе, Техасе. Утверждалось, что эта собственность также была куплена с использованием незаконно присвоенных средств "Приватбанка".

Все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег, заявили в американском Минюсте.

В трех жалобах говорится, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, бывшие владельцы банка, растратили средства и обманули банк на миллиарды долларов. В жалобах также утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, до того, как переводили средства в Соединенные Штаты.

В США, как утверждается в жалобах, партнеры Коломойского, Мордехай Корф и Уриэль Лабери, отмывали незаконные средства. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране за сотни миллионов долларов, в том числе объекты, которые, по мнению властей США, подлежат конфискации: небоскреб в Кливленде, бизнес-центр в Луисвилле и офисный центр в Далласе.

Общая стоимость недвижимости превышает 60 млн долларов.

Темы: КоломойскийСШАПриват
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