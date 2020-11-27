Еще один резкий скачок: количество случаев COVID за сутки превысило 16 тысяч

За сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали также рекордное количество больных – 2 069 человек, умерли 192 пациентов, выздоровели 8 843 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: Только накануне Украина пересекла психологическую отметку в 15 тысяч больных COVID-19 за сутки, но за четверг этот показатель вырос еще почти на 900 случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Днепропетровской области (1 773), г. Киев (1 520), Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Летальных случаев больше всего было в Днепропетровской области (29), в Киеве (26), в Киевской (15), Львовской (14), Полтавской и Одесской (по 12), Херсонской (11), Ивано-Франковской (10) областях.

Среди тех, кто получил положительный результат теста 26 ноября, было 666 детей и 655 медработников, 361 работник МВД и 197 военнослужащих ВСУ.

В то же время, за последние сутки лаборатории Украины провели еще 72 789: из них методом ПЦР - 46 005, методом ИФА - 26 784.Методом ПЦР с марта проведено в целом уже 4 419 791 тестирование.

За все время пандемии в Украине коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 693 407 человек, из них 326 238 человек выздоровели, а 11 909 заболевших скончались.

По официальным данным, сейчас коронавирус имеют 355 260 жителей Украины.

УП

Напомним: По состоянию на 26 ноября Украина занимала 9 место среди государств мира по числу новых больных коронавирусом.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП