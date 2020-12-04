Зеленский записал ролик для криворожан: Не ленитесь, выберите мэра

Президент Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога прийти на избирательные участки 6 декабря, чтобы выбрать достойного мэра, который действительно любит город.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Обращаюсь к тем, в чьем сердце навсегда есть два слова – Кривой Рог, ведь в каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участке и отнеситесь к этому выбору ответственно!".

Детали: Зеленский призвал сделать рекордную явку для Украины. По словам президента, "пусть это будет символическая для города цифра 95%".

Он добавил, что агитировать ни за кого не будет, потому что криворожане умные и сами все знают.

Для справки: Зеленский родился в Кривом Роге.

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