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Зеленский записал ролик для криворожан: Не ленитесь, выберите мэра

Пятница, 4 декабря 2020, 08:37
Зеленский записал ролик для криворожан: Не ленитесь, выберите мэра
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога прийти на избирательные участки 6 декабря, чтобы выбрать достойного мэра, который действительно любит город.

Источник: видеообращение Зеленского  

Прямая речь: "Обращаюсь к тем, в чьем сердце навсегда есть два слова – Кривой Рог, ведь в каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участке и отнеситесь к этому выбору ответственно!".

Детали: Зеленский призвал сделать рекордную явку для Украины. По словам президента, "пусть это будет символическая для города цифра 95%".

Он добавил, что агитировать ни за кого не будет, потому что криворожане умные и сами все знают.

Для справки: Зеленский родился в Кривом Роге.

Предыстория:  

  • Второй тур местных выборов в Кривом Роге состоится 6 декабря.
  • Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов мэра города.
  • Сейчас за право возглавить важный индустриальный центр будут соревноваться кандидат от "Слуг народа" Дмитрий Шевчик (набрал в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКривой Рогвиборыместная власть
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