Зеленский записал ролик для криворожан: Не ленитесь, выберите мэра
Президент Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога прийти на избирательные участки 6 декабря, чтобы выбрать достойного мэра, который действительно любит город.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Обращаюсь к тем, в чьем сердце навсегда есть два слова – Кривой Рог, ведь в каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участке и отнеситесь к этому выбору ответственно!".
Детали: Зеленский призвал сделать рекордную явку для Украины. По словам президента, "пусть это будет символическая для города цифра 95%".
Он добавил, что агитировать ни за кого не будет, потому что криворожане умные и сами все знают.
Для справки: Зеленский родился в Кривом Роге.
Предыстория:
- Второй тур местных выборов в Кривом Роге состоится 6 декабря.
- Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов мэра города.
- Сейчас за право возглавить важный индустриальный центр будут соревноваться кандидат от "Слуг народа" Дмитрий Шевчик (набрал в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).