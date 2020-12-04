В деле Микитася всплыла "миллионная взятка Гройсману", у экс-премьера отрицают

В сеть слили постановление Высшего антикоррупционного суда по делу экс-нардепа-застройщика Максима Микитася из которого следует, что по версии следствия НАБУ, экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку за назначение Александра Лятамбора президентом государственной корпорации "Укрбуд".

Источник: документ, обнародованный в соцсетях, информированный источник УП, знакомый с процессом, представитель Гройсмана Василий Рябчук в Facebook

Детали: Заседание суда было закрытым, поэтому в ВАКС его не комментируют.

Источник УП подтвердил подлинность документа. В то же время УП пока не получила официального ответа от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как следует из постановления суда, по данным следствия, в 2017 году Микитась предложил, а Гройсман получил через посредников взятку в виде имущественных прав на нежилые помещения под офис в жилом комплексе "Аристократ" стоимостью более 75 млн гривен (настоящая стоимость имущества, по оценке следствия составляет 156 млн).

Отмечается, что в сентябре 2017 года Гройсман назначил помощника нардепа Микитася Александра Лятамбора на должность президентом государственной корпорации "Укрбуд", а в декабре под видом сделки о покупке стал владельцем вышеуказанного имущества (оформлено на гражданина Юрия Гыжко).

На закрытом заседании 26 ноября 2020 года судья ВАКС дал разрешение на обыск на объекте недвижимости, принадлежащей ООО "Укрбуд Девелопмент", которым когда-то руководил Микитась.

В свою очередь представитель Гройсмана Василий Рябчук уже отреагировал на обнародованные материалы следствия и заявил, что информация о коррупционных действиях экс-премьера - "абсолютная ложь".

Прямая речь: "Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к любым коррупционным деяниям, а информация по этому поводу - абсолютная ложь.

Учитывая же то, что позавчера были обнародованы очередные рейтинги, которые показывают, что доверие украинцев к Владимиру Гройсману росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, призванное его скомпрометировать - не что иное, как начало грязной политической кампании" .

Напомним: Подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася 2 декабря отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.

С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.