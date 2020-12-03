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Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест

Четверг, 3 декабря 2020, 13:11

Подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.

Источник: пресс-служба ВАКС, информированный источник УП, знакомый с процессом

Детали: Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис подтвердила УП, что 2 декабря состоялось заседание суда по вышеуказанному делу, но оно было закрытым, поэтому других подробностей она не сообщила.

В то же время по данным источника УП, на заседании Микитась пошел на сделку со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству.

Прямая речь: "Со вчерашнего дня его забрали из СИЗО, он под круглосуточным домашним арестом".

Что предшествовало: НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело, и остановила этот процесс.

В свою очередь НАБУ обвинило Офис генпрокурора в саботаже, а позже заявило, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен.

  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 млн грн меньше того, как были оценены квартиры для Нацгвардии на старте договоренностей.
  • Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре прошлого года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
  • Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Валентина Романенко, УП
Темы: МикитасьАнтикоррупционный суд


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