Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест

Подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.

Источник: пресс-служба ВАКС, информированный источник УП, знакомый с процессом

Детали: Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис подтвердила УП, что 2 декабря состоялось заседание суда по вышеуказанному делу, но оно было закрытым, поэтому других подробностей она не сообщила.

В то же время по данным источника УП, на заседании Микитась пошел на сделку со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству.

Прямая речь: "Со вчерашнего дня его забрали из СИЗО, он под круглосуточным домашним арестом".

Что предшествовало: НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело, и остановила этот процесс.

В свою очередь НАБУ обвинило Офис генпрокурора в саботаже, а позже заявило, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен.