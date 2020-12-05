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Татаров отреагировал на акцию под ОП и снова заявил про "внешнее управление"

Суббота, 5 декабря 2020, 09:16
Татаров отреагировал на акцию под ОП и снова заявил про внешнее управление

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров комментируя акцию под ОП, во время которой требовали его отставки, заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране "внешнее управление".

Источник: Татаров, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".

Детали: В пятницу, 4 декабря, в Офисом президента прошла акция "Национального корпуса", ее участники требовали увольнения генерального прокурора Ирины Венедиктов, главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

Татаров в ответ на это сказал, что не боится "ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований".

В свою очередь советник руководителя ОП Михаил Подоляк заверил, что Татаров в своих высказываниях о попытках внешнего управления Украиной говорил не об отношениях с Международным валютным фондом или Всемирным банком: "Татаров под термином "внешние указания" имел в виду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирного банка, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании, часто пользуясь собственной монополией на СМИ и оставаясь в тени".

Подоляк считает, что в последние дни замглавы ОП Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением.

Прямая речь Подоляка: "Подобное давление, в том числе, и прямые агрессивные пикеты и митинги под стенами Офиса президента, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича (Татарова - УП)".

Предыстория: 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

В НАБУ отметили, что вечером 1 декабря "генпрокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии".

Сообщалось, что из-за этого детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить Татарову о подозрении.

Напомним: Собеседник в правоохранительных органах 2 декабря рассказал УП, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТатаровОфис президента
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