Обострение на Донбассе: войска России применяют противотанковые ракетные комплексы
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 5 декабря, было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.
Так, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного - применил противотанковые ракетные комплексы.
Не было спокойно и в пригороде Авдеевки и вблизи Южного. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было".
Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.
Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.
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