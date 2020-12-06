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Обострение на Донбассе: войска России применяют противотанковые ракетные комплексы

Воскресенье, 6 декабря 2020, 06:31
Обострение на Донбассе: войска России применяют противотанковые ракетные комплексы

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 5 декабря, было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Так, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного - применил противотанковые ракетные комплексы.

Не было спокойно и в пригороде Авдеевки и вблизи Южного. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

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