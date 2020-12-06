Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Обострение на Донбассе: войска России применяют противотанковые ракетные комплексы

Воскресенье, 6 декабря 2020, 07:31

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 5 декабря, было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Так, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного - применил противотанковые ракетные комплексы.

Не было спокойно и в пригороде Авдеевки и вблизи Южного. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

Читайте также: Освобожденный из плена танкист рассказал "Украинской правде" о российских военных на Донбассе.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Обострение на Донбассе: войска России применяют противотанковые ракетные комплексы

Кравчук: Украина может требовать отключения РФ от SWIFT

Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021

Минобороны впервые за 29 лет закажет у "Антонова" новые самолеты

Во время январского локдауна, вероятно, будут работать курорты и церкви – Ляшко

фотоУбийство Александра Деревянко: двух подозреваемых схватили

Все новости...
Последние новости
07:31
Обострение на Донбассе: войска России применяют противотанковые ракетные комплексы
06:17
Всех журналистов белорусского СМИ вызвали на допрос по уголовному делу
04:42
За день от коронавируса умерло более 10 000 человек
03:14
В Грузии в 60 километрах от Тбилиси произошло землетрясение
02:39
SpaceX сообщила время запуска модифицированного грузового корабля Dragon
01:52
Украина до сих пор 4-я в Европе по скорости распространения COVID
01:11
Фото Видео КартаПреодолев 6 миллиардов километров, японский зонд доставил на Землю образцы астероида
00:39
Байден гарантировал себе необходимое количество выборщиков
23:31
Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению больных и вакцинации от COVID-19
23:10
Кравчук: Украина может требовать отключения РФ от SWIFT
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!