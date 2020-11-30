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В ОРДЛО более 35 тысяч российских военных – разведка

Понедельник, 30 ноября 2020, 18:22
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ БЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысячи человек. В 1 и 2 армейских корпусах проходят службу около 3 тысяч кадровых военных России.

Источник: представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире "Донбасс. Реалии ", которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35 500 человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ.

Однако, по информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

Комментируя проведение российской оккупационной администрацией проверки мобилизационной готовности, Скибицкий отметил, что более укомплектованными есть тыловые части и подразделения обеспечения боевиков. Укомплектованность оккупационных военных объединений на востоке Украины составляет до 80%.

Прямая речь Скибицкого: "Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранения недостатков".

Напомним: Освобожденный из плена танкист рассказал "Украинской правде" о российских военных на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаРосcияоккупация


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