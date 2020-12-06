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Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти

Воскресенье, 6 декабря 2020, 07:55

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет останется у власти на второй срок.

Источник: Трамп на митинга в штате Джорджия, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Они (сторонники Демократической партии — ред УП) жульничали и сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим". 

Детали: По словам Трампа, для такого результата требуются "смелые люди", благодаря которым "мы скоро сможем обратиться в Верховный суд".

Издание отмечает, что этот митинг - первое подобное мероприятие для Трампа с тех пор как в США прошли президентские выборы.

В Джорджию Трамп прибыл, чтобы поддержать двух местных республиканцев, которым в январе предстоит пойти на выборы в сенат США. От результатов этого голосования будет зависеть, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Трамп на митинге предположил, что сторонники демократов могут и здесь попытаться сфальсифицировать результаты голосования.

Что предшествовало: Согласно официальным подсчетам голосов, по состоянию на 6 декабря Джо Байден имеет большинство голосов в Коллегии выборщиков, которая и утверждает новоизбранного президента в должности.

Напомним: Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

Темы: ТрампСШАвиборы


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