Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

Источник: Байден в интервью телеканалу NBC, агентство "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я направлю в Сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 миллионам незарегистрированных людей в Америке...

Я также намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми (...), которые подписал президент (Трамп)".

Детали: Байден заявил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили "немедленную помощь", хотя и не уточнил, как он это сделает.

По его словам, "это больше, чем просто финансовый кризис – это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей".

Байден не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Трампа: "Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло".

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