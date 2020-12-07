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В РФ бывшего украинского футболиста приговорили к 12 годам колонии

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:16
terrafootball.club

Российский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о якобы шпионаже в пользу Украины.

Источник: пресс-служба Московского городского суда в комментарии "Новой газете"

Детали: Дело рассматривала коллегия из трех судей в закрытом режиме.

Материалам дела присвоен гриф секретно. 

Что было раньше: 53-летний Василенко был задержан в октябре 2019 года. Сначала следствие вменило ему преступление по ч.1 ст.226 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ).

В июле 2020 года стало известно, что ФСБ РФ предъявило арестованному в Москве Василенко обвинение в шпионаже в пользу Украины по ст. 276 УК РФ.

По данным из открытых источников, с 1992 года по 2001 год Василенко играл на позиции защитника в таких украинских футбольных командах, как Дружба" (Бердянск), "Торпедо" (Мелитополь) и "Таврия" (Новотроицкое).

Темы: РосcияшпионажфутболУкраинасуд


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