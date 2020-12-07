Воды в Симферополе осталось на 8 дней – росСМИ

Запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения крымской столицы, осталось на 8 дней, поэтому в Симферополь будут подавать воду из подземных источников.

Источник: "РИА-Новости" со ссылкой на так называемого главу компании "Вода Крыма" Владимира Баженова

Прямая речь: "У нас запасов воды в Аянском водохранилище на 8 дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой".

Детали: По его словам, на этой неделе введут в работу новый участок водовода для подачи в южный район города артезианской воды.

Аянское водохранилище – одно из трех водохранилищ естественного стока, используемых для подачи воды в Симферополь. Проектный объем составляет около 4 миллионов кубометров. На начало декабря в нем оставалось менее 300 тысяч кубометров воды.

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