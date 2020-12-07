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Воды в Симферополе осталось на 8 дней – росСМИ

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:11
Воды в Симферополе осталось на 8 дней – росСМИ
Фото viche.ck.ua

Запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения крымской столицы, осталось на 8 дней, поэтому в Симферополь будут подавать воду из подземных источников.

Источник: "РИА-Новости" со ссылкой на так называемого главу компании "Вода Крыма" Владимира Баженова

Прямая речь: "У нас запасов воды в Аянском водохранилище на 8 дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой".

Детали: По его словам, на этой неделе введут в работу новый участок водовода для подачи в южный район города артезианской воды.

Аянское водохранилище – одно из трех водохранилищ естественного стока, используемых для подачи воды в Симферополь. Проектный объем составляет около 4 миллионов кубометров. На начало декабря в нем оставалось менее 300 тысяч кубометров воды.

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Вода по графику. Почему в Крыму третью неделю выключают воду

Предыстория:

  • С 27 ноября в связи со сложившейся ситуацией в Ялте начали отключать воду по ночам.
  • Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
  • Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
  • Сейчас оккупанты ввели жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, Ялте, Белогорске и Евпатории. Водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на подземные источники. В аннексированной Ялте со следующей недели введут подачу воды по часам. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымводаоккупация
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