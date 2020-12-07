Представитель Путина предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Полпред президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи" после информации о том, что в США считают жителей российских Южных Курил подданными Японии.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Я готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи".

Детали: Таким образом Трутнев ответил на просьбу прокомментировать публикацию японской газеты Hokkaido Shimbun, которая написала о том, что США считают россиян, родившихся на Южных Курилах, гражданами Японии.

Трунев заявил, что считает инициативу США "новой позицией международных правил".

Справка: Япония претендует на острова Южнокурильской гряды по Трактату о торговле и границах 1855 года. В Японии территориальный спор с РФ официально называют вопросом о "северных территориях". При этом Россия настаивает на том, что Курилы вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны.

Российская империя продала Аляску США во второй половине 19 века.

Напомним: