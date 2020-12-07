Дочерняя компания "Укрспецэкспорта" заказала 20 чехлов к iPhone 12 Pro "под ёлку"
Понедельник, 7 декабря 2020, 17:56
Дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт" к новогодним праздникам объявило тендер на закупку 20 чехлов к телефону iPhone 12 Pro с логотипом.
Источник: "Прозорро"
Детали: Классификация закупки - "подарки и награды". Заказчик - государственное предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс". Ожидаемая стоимость - 21 тысяч гривен.
Подать тендерное предложение можно до 9 декабря. Торги стартуют 10-го. Выполнить заказ планируется до 30 декабря.
Украинская правда