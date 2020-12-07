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Дочерняя компания "Укрспецэкспорта" заказала 20 чехлов к iPhone 12 Pro "под ёлку"

Понедельник, 7 декабря 2020, 18:56

Дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт" к новогодним праздникам объявило тендер на закупку 20 чехлов к телефону iPhone 12 Pro с логотипом.

Источник: "Прозорро"

Детали: Классификация закупки - "подарки и награды". Заказчик - государственное предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс". Ожидаемая стоимость - 21 тысяч гривен.

Подать тендерное предложение можно до 9 декабря. Торги стартуют 10-го. Выполнить заказ планируется до 30 декабря.

Украинская правда
Темы: Укрспецэкспортпразднования


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