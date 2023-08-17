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Коррупция в "Укрспецэкспорте": в отношении Саламатина будет спецрасследование

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 августа 2023, 16:45
Коррупция в Укрспецэкспорте: в отношении Саламатина будет спецрасследование
ДМИТРИЙ САЛАМАТИН, ФОТО ТАСС

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-директора ГК "Укрспецэкспорт" Дмитрия Саламатина.

Источник: НАБУ, САП

Детали: Как информируют антикоррупционеры, 15 августа 2023 года ВАКС предоставил им разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего генерального директора компании "Укрспецэкспорт", а позже - генерального директора концерна "Укроборонпром", министра обороны Украины и советника президента Украины.

Вероятно, речь идет о Дмитрии Саламатине, который в свое время занимал эти должности.

Следствие установило, что подозреваемый в период 2010-2012 годов организовал подготовку и подписание агентского соглашения с компанией нерезидентом, ряда дополнительных соглашений и актов приемки выполненных работ, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставленных агентских услугах и стали основанием для уплаты "агенту" более 23,8 млн долларов США (согласно официальному курсу Национального банка Украины на момент совершения преступления - более 190 млн грн).

Указано, что НАБУ и САП исследуют и другие эпизоды возможной коррупционной деятельности с участием подозреваемого.

Справка: Дмитрий Саламатин переехал из России в Украину в 1999 году, гражданство Украины получил 6 декабря 2005 года.

В 2006 году он стал депутатом Верховной Рады от "Партии регионов", а в 2010 году Виктор Янукович назначил его главой "Укрспецэкспорта" (с 2011 года – "Укроборонпрома"). В феврале 2012 года Саламатин стал министром обороны, несмотря на заявления оппозиции о его связях с российскими спецслужбами.

Саламатин был среди 27 бывших высокопоставленных чиновников, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции 19 марта 2021 года.

В ноябре 2021 года Высший антикоррупционный суд заочно отправил Саламатина под стражу по делу о растрате более 23,87 млн долларов.

Саламатин скрывается от правоохранителей с 2014 года.

Темы: коррупцияУкрспецэкспортНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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