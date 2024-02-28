Убытки "Укрспецэкспорту" на 13 млн: завершено расследование дела Гладковского и Букина

Антикоррупционные органы завершили следствие по делу о злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб государству на сумму почти 13 миллионов гривен, в отношении бывшего директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского.

Источник: НАБУ, САП, УП

Детали: Антикоррупционеры не указывают имена подозреваемых, но по обстоятельствам дела речь идет о Букине и Гладковском, которые сейчас скрываются за границей.

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27 февраля 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования.

По поручению прокурора САП детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В рамках досудебного расследования по фактам злоупотреблений в оборонной сфере, связанных с деятельностью ГК "Укроборонпром", расследование которых САП и НАБУ начали после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus. Info, установлено, что бывший гендиректор ГК "Укрспецэкспорт" вступил в сговор с близким родственником в то время первого заместителя секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды за счет средств ГК "Укрспецэкспорт", путем заключения договора о поставке оборудования.

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Так, в течение августа 2016 года - февраля 2017 года указанные лица обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ГК "Укрспецэкспорт" и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн. При этом разница между рыночной стоимостью товаров и ценой договора составила 12 947 075,99 грн.

Эти действия привели к тому, что ГК "Укрспецэкспорт" был нанесен ущерб в размере 12 947 075,99 грн. В свою очередь Гладковский обогатился на этом на более 170 тыс. долларов США - именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта.

В САП отмечают, что фигуранты придерживались конспирации и принимали все меры для сокрытия собственного участия в схеме.

Раскрытие преступлений происходило благодаря международно-правовой помощи от компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов и Особого административного района Китайской Народной Республики Гонконг, информация от которых подтвердила реальную стоимость поставленных товаров, а также роль и участие соответствующих иностранных компаний и их должностных лиц.

Действия бывшего генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Действия другого лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины - организация вышеуказанного злоупотребления.

Поскольку лица находятся в розыске по ним осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia).

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