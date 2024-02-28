Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Убытки "Укрспецэкспорту" на 13 млн: завершено расследование дела Гладковского и Букина

Валентина РоманенкоСреда, 28 февраля 2024, 12:12
Убытки Укрспецэкспорту на 13 млн: завершено расследование дела Гладковского и Букина
коллаж УП

Антикоррупционные органы завершили следствие по делу о злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб государству на сумму почти 13 миллионов гривен, в отношении бывшего директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского.

Источник: НАБУ, САП, УП

Детали: Антикоррупционеры не указывают имена подозреваемых, но по обстоятельствам дела речь идет о Букине и Гладковском, которые сейчас скрываются за границей.

Реклама:

27 февраля 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования.

По поручению прокурора САП детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В рамках досудебного расследования по фактам злоупотреблений в оборонной сфере, связанных с деятельностью ГК "Укроборонпром", расследование которых САП и НАБУ начали после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus. Info, установлено, что бывший гендиректор ГК "Укрспецэкспорт" вступил в сговор с близким родственником в то время первого заместителя секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды за счет средств ГК "Укрспецэкспорт", путем заключения договора о поставке оборудования.

ВИДЕО ДНЯ

Так, в течение августа 2016 года - февраля 2017 года указанные лица обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ГК "Укрспецэкспорт" и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн. При этом разница между рыночной стоимостью товаров и ценой договора составила 12 947 075,99 грн.

Эти действия привели к тому, что ГК "Укрспецэкспорт" был нанесен ущерб в размере 12 947 075,99 грн. В свою очередь Гладковский обогатился на этом на более 170 тыс. долларов США - именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта.

В САП отмечают, что фигуранты придерживались конспирации и принимали все меры для сокрытия собственного участия в схеме.

Раскрытие преступлений происходило благодаря международно-правовой помощи от компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов и Особого административного района Китайской Народной Республики Гонконг, информация от которых подтвердила реальную стоимость поставленных товаров, а также роль и участие соответствующих иностранных компаний и их должностных лиц.

Действия бывшего генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Действия другого лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины - организация вышеуказанного злоупотребления.

Поскольку лица находятся в розыске по ним осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia).

Предыстория:

  • Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО. 
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

Темы: ГладковскийУкрспецэкспортНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Гладковский
ВАКС заочно арестовал Гладковского-младшего
Журналисты-расследователи выиграли суд у экс-замсекретаря СНБО Гладковского
Гладковского заметили в Варшаве, он ездит за границу как волонтер
Последние новости
02:48
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
Все новости...
Реклама: