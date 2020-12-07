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Лукашенко и НОК Беларуси запретили посещать Олимпийские игры

Понедельник, 7 декабря 2020, 19:18
Лукашенко и НОК Беларуси запретили посещать Олимпийские игры
фото: tut.by

Международный олимпийский комитет решил, что нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, не защищает спортсменов от политической дискриминации.

Источник: президент МОК Томас Бах, Nexta, пресс-служба Лукашенко

Прямая речь Баха: "МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации. Поэтому МОК принял следующие временные меры.

Во-первых, исключить существующих членов исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, отвечающего за повседневное управление Национальным олимпийским комитетом Беларуси.

Детали: Также в МОК сообщили, что приостанавливаются все финансовые выплаты в НОК, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм и их участием в них, а также не будут поддерживаться никакие обсуждения с НОК Беларуси.

У Лукашенко уже отреагировали и считают, что кто-то "попросил" Баха принять это решение.

Темы: БеларусьОбъединенные силы на Донбассе
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