Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко и НОК Беларуси запретили посещать Олимпийские игры

Понедельник, 7 декабря 2020, 20:18
фото: tut.by

Международный олимпийский комитет решил, что нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет Александр Лукашенко, не защищает спортсменов от политической дискриминации.

Источник: президент МОК Томас Бах, Nexta, пресс-служба Лукашенко

Прямая речь Баха: "МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации. Поэтому МОК принял следующие временные меры.

Во-первых, исключить существующих членов исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, отвечающего за повседневное управление Национальным олимпийским комитетом Беларуси.

Детали: Также в МОК сообщили, что приостанавливаются все финансовые выплаты в НОК, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм и их участием в них, а также не будут поддерживаться никакие обсуждения с НОК Беларуси.

У Лукашенко уже отреагировали на решение и считают, что кто-то "попросил" Баха принять это решение.

Темы: БеларусьОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

видеоПредставитель омбудсмена Рады подрался в отеле на Донбассе

Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ убила гражданского – СМИ

Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами

видеоПартия венгров показательно покинула заседание Закарпатского облсовета

фотоУбийство музыканта Деревянко: полицейские задержали третьего фигуранта

Все новости...
Беларусь
В Беларуси гражданке Швейцарии дали 2,5 года колонии: сорвала балаклаву с омоновца
Лукашенко обрисовал "самую демократическую модель государства"
Тихановская готова руководить Беларусью 45 дней, но "вопрос открытый"
Последние новости
20:18
Лукашенко и НОК Беларуси запретили посещать Олимпийские игры
20:02
КС Молдовы приостановил действие закона, которым ограничили полномочия президентки
19:43
Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022
19:37
Евросоюз ввел новые требования к прозрачности поисковых сервисов
19:26
Кулеба считает, что новая резолюция ООН по Крыму поможет эффективнее давить на Россию
19:03
Госпредприятие Минкульта хочет до конца года закупить рекламы на 14,5 млн
19:03
"Вред государственным интересам": СБУ назвала причину обысков в Укроборонпроме
19:02
Власть и оппозиция Грузии не договорились о компромиссе и планируют новую встречу
18:56
Дочерняя компания "Укрспецэкспорта" заказала 20 чехлов к iPhone 12 Pro "под ёлку"
18:19
ВВП: В Минэкономики прогнозируют падение на 5% по итогам года
Все новости...