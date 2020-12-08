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В мировом антирейтинге COVID Украина занимает уже 11 место

Вторник, 8 декабря 2020, 00:58
В мировом антирейтинге COVID Украина занимает уже 11 место

По состоянию на 7 декабря в странах Европы диагностировали 148 000 новых заражений COVID-19, в частности, 8641 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Германия, Великобритания, Италия, Швейцария и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 11-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 67 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 549 518 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.

Что предшествовало: За воскресенье 6 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 8 641 человеку, госпитализировали 1 037 человек, выздоровели 5 123 человека, умерли от коронавируса 145 пациентов.

Впервые после лета динамика распространения коронавирусной болезни COVID-19 за неделю в Украине улучшилась: за прошедшую неделю зафиксировали в целом на 7 614 случаев меньше, чем на позапрошлой неделе.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус
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