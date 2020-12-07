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Спад "волны" COVID продолжается: 8 641 случай за воскресенье в Украине

Понедельник, 7 декабря 2020, 07:11
Спад волны COVID продолжается: 8 641 случай за воскресенье в Украине
УП

За воскресенье 6 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 8 641 человеку, госпитализировали 1 037 человек, выздоровели 5 123 человека, умерли от коронавируса 145 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: Воскресная статистика в понедельники прошлого месяца была хуже: 30 ноября – 9 946 случаев, 23 ноября – 10 945 случаев, 16 ноября – 9 932 случая, 9 ноября – 8 687 случаев. С 14-го по 30-е ноября по выходным действовал "локдаун".

Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Летальных случаев больше всего зарегистрировали в воскресенье в Херсонской области (31), Львовской области (19), Донецкой области (17), в городе Киев (16), в Хмельницкой области (7).

Среди 8,6 тысячи новых больных: 390 детей и 284 медработника.

 

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 821 947 человек, из них 423 704 человека выздоровели, а 13 733 заболевших скончались.

Сейчас коронавирус, по официальным данным, имеют 384 510 жителей Украины.

С марта провели 4 807 961 тестирование методом ПЦР. За последние сутки сделали 33 502 тестирования: методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621.

Напомним: Украина является 4-й в Европе и 10-й в мире по количеству новых случаев COVID-19 по состоянию на 6 декабря (то есть рейтинг основывется на данных за 5 декабря).

6 декабря в мире диагностировали 534 тысяч новых заражений COVID-19 и 7 537 летальных исходов от коронавируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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