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Спад "волны" COVID продолжается: 8 641 случай за воскресенье в Украине

Понедельник, 7 декабря 2020, 08:11
УП

За воскресенье 6 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 8 641 человеку, госпитализировали 1 037 человек, выздоровели 5 123 человека, умерли от коронавируса 145 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Воскресная статистика в понедельники прошлого месяца была хуже: 30 ноября – 9 946 случаев, 23 ноября – 10 945 случаев, 16 ноября – 9 932 случая, 9 ноября – 8 687 случаев. С 14-го до 30-го ноября по выходным действовал "локдаун".

Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Среди 8,6 тысячи новых больных: 390 детей и 284 медработника.

 

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 821 947 человек, из них 423 704 человека выздоровели, а 13 733 заболевших скончались.

За все это время провели 4 807 961 тестирование методом ПЦР. За последние сутки сделали 33 502 тестирования: методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621.

Напомним: Украина является 4-й в Европе и 10-й в мире по количеству новых случаев COVID-19 по состоянию на 6 декабря (то есть рейтинг основывется на данных за 5 декабря).

6 декабря в мире диагностировали 534 тысяч новых заражений COVID-19 и 7 537 летальных исходов от коронавируса.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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