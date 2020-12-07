Впервые после лета COVID сбавил темп: за неделю – на 7,6 тысячи случаев меньше

Динамика распространения коронавирусной болезни COVID-19 за неделю в Украине улучшилась: за прошедшую неделю зафиксировали в целом на 7 614 случаев меньше, чем на позапрошлой неделе.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 февраля

Прямая речь: "За прошедшую неделю у нас заболели всего 89 322 человека. Начиная с конца августа впервые мы получили уменьшение количества заболевших по сравнению с позапрошлой неделей. Если на позапрошлой неделе, с 23 по 29 ноября, у нас было 96 936 заболевших, то сейчас, за неделю с 30 ноября по 6 декабря, у нас 89 322 заболевших. То есть почти на 7,5 тысяч меньше.

Сейчас так называемые "эксперты" начнут говорить, что у нас что-то происходит с тестированием. Количество тестирований у нас 279 тысяч – почти такое же количество, как было на позапрошлой неделе".

Детали: В то же время, на прошлой неделе были госпитализированы 10 100 человек, тогда как на позапрошлой неделе было 11 606 человек. То есть на 1,5 тысячи меньше положили людей в больницы с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19. Такая положительная динамика также зафиксирована впервые с августа.

Степанов пояснил, что такая положительная динамика – следствие соблюдения ограничений и карантина выходного дня, хотя максимального эффекта, снижения на 20% заболеваемости, он не дал.

Глава Минздрава добавил, что процент летальности составляет 1,7%, то есть в Украине за неделю удалось уберечь от смерти более 100 человек.

По словам Степанова, смертность на 1 млн населения в нашей стране в 2 раза меньше, чем в Польше и в 3 раза меньше, чем во Франции и Великобритании – и это заслуга врачей.

Напомним: Украина является 4-й в Европе и 10-й в мире по количеству новых случаев COVID-19 по состоянию на 6 декабря (то есть рейтинг основывется на данных за 5 декабря).

6 декабря в мире диагностировали 534 тысяч новых заражений COVID-19 и 7 537 летальных исходов от коронавируса.

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