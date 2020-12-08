Позитивная тенденция: выздоровевших от COVID снова больше, чем новых больных

За сутки 7 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 10 811 людям, выздоровели на две тысячи больше – 12 860 человек, однако количество госпитализированных и умерших остается высоким: 1 319 больных положили в больницу, 195 пациентов не смогли спасти.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Прямая речь Степанова: "Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших – 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников".

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Летальных исходов от осложнений коронавируса больше всего в понедельник зарегистрировали в Киеве (23), Киевской (18), Одесской (17), Харьковской (12), Львовской (10) областях.

За последние сутки сделали 55 070 тестирований: методом ПЦР – 30 718, методом ИФА – 24 352. С марта методом ПЦР проведено уже 4 838 679 тестирований.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 832 758 человек, из них 436 564 человека выздоровели, но 13 928 умерли.

Сейчас коронавирус имеют 382 266 жителей Украины.

Напомним: На прошлой неделе количество выздоровлений за сутки превышало количество новых случаев COVID-19 трижды.

За прошедшую неделю коронавируса в Украине зафиксировали на 7 614 случаев меньше, чем на позапрошлой неделе (89 322 и 96 936 соответственно). В МОЗ заявили, что впервые после лета COVID сбавил темп благодаря карантину выходного дня.

По состоянию на 7 декабря Украина по количеству новых случаев коронавирусного заболевания подвинулась в мире с 10-го на 11-е место, а в Европе с 4-го на 5-е

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