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Позитивная тенденция: выздоровевших от COVID снова больше, чем новых больных

Вторник, 8 декабря 2020, 08:15

За сутки 7 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 10 811 людям, выздоровели на две тысячи больше – 12 860 человек, однако количество госпитализированных и умерших остается высоким: 1 319 больных положили в больницу, 195 пациентов не смогли спасти.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших – 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников".

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

 

Темы: коронавирус


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