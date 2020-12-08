Зеленский назначил винодела новым главой Закарпатья
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской областной госадминистрации директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова.
Источник: Офис президента
Детали: Вручая служебное удостоверение, Зеленский пожелал Полоскову результативной работы на благо региона.
Другим указом Зеленский уволил с должности председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова согласно поданному им заявлению.
7 декабря Петров возглавил Закарпатский областной совет.
Справка: Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.
Напомним:
- Петров на местных выборах 25 октября возглавлял список партии "Слуга народа" на Закарпатье.
- В конце ноября Кабмин согласовал назначение нового главы Закарпатской ОГА.