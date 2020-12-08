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Зеленский назначил винодела новым главой Закарпатья

Вторник, 8 декабря 2020, 13:47
Зеленский назначил винодела новым главой Закарпатья

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской областной госадминистрации директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова.

Источник: Офис президента

Детали: Вручая служебное удостоверение, Зеленский пожелал Полоскову результативной работы на благо региона.

Другим указом Зеленский уволил с должности председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова согласно поданному им заявлению.

7 декабря Петров возглавил Закарпатский областной совет.

Справка: Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Напомним: 

  • Петров на местных выборах 25 октября возглавлял список партии "Слуга народа" на Закарпатье.
  • В конце ноября Кабмин согласовал назначение нового главы Закарпатской ОГА

Украинская правда

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Темы: ЗакарпатьеЗеленский
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