Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Среда, 25 ноября 2020, 14:29
Анатолий Полосков

Кабинет министров согласовал назначение предложенных президентом кандидатур на должности председателей ОГА в Закарпатской и Харьковской областях.

Источник: заседание правительства в среду

Детали: Правительство согласовало назначение губернатором Закарпатской ОГА директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова. Во время своего доклада он рассказал, что не имеет опыта работы на подобной должности, но готов учиться.

Также было согласовано назначение губернатором Харьковской области

руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Айни Тимчук. Она рассказала, что имеет 20-летний опыт работы в управленческой сфере.

 
Айна Тымчук

В то же время, правительство согласовало освобождение председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова и руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Читайте также: Президент (без) регионов. Как Зеленский хочет удержать влияние на страну

Предыстория:

  • После местных выборов президент Владимир Зеленский своими указами уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.
  • 6 ноября 2019 народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.
  • 23 апреля 2020 президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Украинская правда
Темы: Закарпатьеместная властьХарьков


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Все новости...
Закарпатье
В Ужгороде распространяется COVID-19 из-за "заигрываний" местной власти – Закарпатская ОГА
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
"Слуга народа" отреагировала на задержание своего кандидата: ожидаем справедливый приговор
Последние новости
16:10
ВВП Еврозоны может упасть на 3% до конца 2020 года
15:36
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
15:31
Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы
15:27
Кабмин до конца 2021 года продлил экономические санкции против РФ
15:23
Шмыгаль оговорился, что места COVID-пациентам скоро будут искать по районным больницам
15:22
Кабмин возобновил предоставление "пакетов малыша"
15:08
Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке
15:07
"Нафтогаз" получит право разрабатывать шельфовые недра газа
14:52
Кабмин подготовил законопроект для борьбы с клонами на выборах
14:45
Правительство уменьшило обязательные отчисления "Укринтерэнерго" в госбюджет
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!