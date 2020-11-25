Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Среда, 25 ноября 2020, 13:29
Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел
Анатолий Полосков

Кабинет министров согласовал назначение предложенных президентом кандидатур на должности председателей ОГА в Закарпатской и Харьковской областях.

Источник: заседание правительства в среду

Детали: Правительство согласовало назначение губернатором Закарпатской ОГА директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова. Во время своего доклада он рассказал, что не имеет опыта работы на подобной должности, но готов учиться.

Также было согласовано назначение губернатором Харьковской области

руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Айни Тимчук. Она рассказала, что имеет 20-летний опыт работы в управленческой сфере.

 
Айна Тымчук

В то же время, правительство согласовало освобождение председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова и руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Читайте также: Президент (без) регионов. Как Зеленский хочет удержать влияние на страну

Предыстория:

  • После местных выборов президент Владимир Зеленский своими указами уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.
  • 6 ноября 2019 народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.
  • 23 апреля 2020 президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Закарпатьеместная властьХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Закарпатье
Избившего женщину в Ужгороде военкома уволят из рядов ВСУ – Минобороны
На Закарпатье запретили УПЦ МП
Мертвый медведь: пограничники подадут в суд из-за обвинений в охоте
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: