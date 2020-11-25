Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Кабинет министров согласовал назначение предложенных президентом кандидатур на должности председателей ОГА в Закарпатской и Харьковской областях.

Источник: заседание правительства в среду

Детали: Правительство согласовало назначение губернатором Закарпатской ОГА директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова. Во время своего доклада он рассказал, что не имеет опыта работы на подобной должности, но готов учиться.

Также было согласовано назначение губернатором Харьковской области

руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Айни Тимчук. Она рассказала, что имеет 20-летний опыт работы в управленческой сфере.

Айна Тымчук

В то же время, правительство согласовало освобождение председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова и руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

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