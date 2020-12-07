Закарпатский облсовет возглавил действующий глава ОГА

Закарпатский областной совет возглавил глава областной госадминистрации Алексей Петров.

Источник: mukachevo.net

Детали: Сообщается, что первом пленарном заседании сессии Закарпатского областного совета зарегистрировалось 62 депутата из 64.

На должность председателя облсовета выдвинули 2 кандидатуры: Алексея Петрова и Виктора Русина.

По подсчетам тайного голосования наибольшую поддержку среди депутатов получил Алексей Петров, набравший 37 голосов. Его оппонент набрал 17 голосов.

Отметим, что Кабмин уже согласовал назначение нового главы Закарпатской ОГА. Возглавит Закарпатье вместо Петрова директор винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолий Полосков.

Сейчас указа президента об увольнении Петрова с должности главы ОГА на сайте главы государства нет.

К новому созыву Закарпатского облсовета 2020-2025 годов вошли 64 человека. 24 новоизбранных депутата являются членами партий, 40 - беспартийные. Также в новый совет проходят 22 действующих депутата Закарпатского облсовета и одна народная депутатка Украины.

По данным местного издания, в Закарпатском облсовете образовалось большинство из партий "ЕС", "Слуга народа", "Родное Закарпатье" и "Батькивщина".

Во время первого пленарного заседания облсовета партия венгров Закарпатья демонстративно покинула заседание. Перед голосованием, представитель партии заявил, что они не будут голосовать за главу облсовета из-за политических преследований.

Upd. Издание отмечает, что должности заместителей председателя Закарпатского областного совета получили представитель "Батькивщины" и "Европейской солидарности".

За кандидатуру Дениса Мана от "ЕС" проголосовали 36 депутатов, а за Андрея Шекету из "Батькивщины" – 41.

Напомним: