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Закарпатский облсовет возглавил действующий глава ОГА

Понедельник, 7 декабря 2020, 17:00

Закарпатский областной совет возглавил глава областной госадминистрации Алексей Петров.

Источник: mukachevo.net

Детали: Сообщается, что первом пленарном заседании сессии Закарпатского областного совета зарегистрировалось 62 депутата из 64.

На должность председателя облсовета выдвинули 2 кандидатуры: Алексея Петрова и Виктора Русина.

По подсчетам тайного голосования наибольшую поддержку среди депутатов получил Алексей Петров, набравший 37 голосов. Его оппонент набрал 17 голосов.

К новому созыву Закарпатского областного совета 2020-2025 годов вошли 64 человека. 24 новоизбранных кандидата являются членами партий, 40 - беспартийные. Также в новый совет проходят 22 действующих депутата Закарпатского областного совета и одна народная депутатка Украины.

Напомним: 

  • Петров на местных выборах 25 октября возглавлял список партии "Слуга народа" на Закарпатье.

Темы: Закарпатьеместная власть


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