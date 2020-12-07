Закарпатский облсовет возглавил действующий глава ОГА
Закарпатский областной совет возглавил глава областной госадминистрации Алексей Петров.
Источник: mukachevo.net
Детали: Сообщается, что первом пленарном заседании сессии Закарпатского областного совета зарегистрировалось 62 депутата из 64.
На должность председателя облсовета выдвинули 2 кандидатуры: Алексея Петрова и Виктора Русина.
По подсчетам тайного голосования наибольшую поддержку среди депутатов получил Алексей Петров, набравший 37 голосов. Его оппонент набрал 17 голосов.
К новому созыву Закарпатского областного совета 2020-2025 годов вошли 64 человека. 24 новоизбранных кандидата являются членами партий, 40 - беспартийные. Также в новый совет проходят 22 действующих депутата Закарпатского областного совета и одна народная депутатка Украины.
Напомним:
- Петров на местных выборах 25 октября возглавлял список партии "Слуга народа" на Закарпатье.