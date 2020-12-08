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Татаров, за которым охотится НАБУ, взялся реформировать КПК

Вторник, 8 декабря 2020, 18:08

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы, и против которого на днях состоялся митинг, провел встречу с рабочей группой по реформированию уголовной юстиции.

Источник: Офис президента

Дословно: "Во время совещания обсудили подготовленный проект закона о внесении изменений и дополнений в УПК, которым предлагается усовершенствовать механизм осуществления специального предварительного расследования, порядок производства отдельных процессуальных действий, гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и тому подобное.

На встрече также обсудили зарубежный опыт деятельности органов уголовной юстиции и практику международных институтов, которые должны быть учтены при доработке соответствующего проекта".

Детали: Участники заседания договорились "максимально оперативно" доработать законопроект и показать его президенту Владимиру Зеленскому до конца декабря.

Предыстория:

  • 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
  • Собеседник в правоохранительных органах 2 декабря рассказал УП, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.
  • В пятницу, 4 декабря, под Офисом президента прошла акция "Национального корпуса", ее участники требовали увольнения генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Офиса президента Андрея Ермака и Татарова.

Украинская правда
Темы: Офис президентаТатаровНАБУзаконодательство


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