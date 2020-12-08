Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Татаров, за которым охотится НАБУ, взялся реформировать КПК

Вторник, 8 декабря 2020, 17:08
Татаров, за которым охотится НАБУ, взялся реформировать КПК

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы, и против которого на днях состоялся митинг, провел встречу с рабочей группой по реформированию уголовной юстиции.

Источник: Офис президента

Дословно: "Во время совещания обсудили подготовленный проект закона о внесении изменений и дополнений в УПК, которым предлагается усовершенствовать механизм осуществления специального предварительного расследования, порядок производства отдельных процессуальных действий, гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и тому подобное.

На встрече также обсудили зарубежный опыт деятельности органов уголовной юстиции и практику международных институтов, которые должны быть учтены при доработке соответствующего проекта".

Детали: Участники заседания договорились "максимально оперативно" доработать законопроект и показать его президенту Владимиру Зеленскому до конца декабря.

Предыстория:

  • 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
  • Собеседник в правоохранительных органах 2 декабря рассказал УП, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.
  • В пятницу, 4 декабря, под Офисом президента прошла акция "Национального корпуса", ее участники требовали увольнения генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Офиса президента Андрея Ермака и Татарова.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаТатаровНАБУзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Офис президента
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: