Татаров, за которым охотится НАБУ, взялся реформировать КПК

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы, и против которого на днях состоялся митинг, провел встречу с рабочей группой по реформированию уголовной юстиции.

Источник: Офис президента

Дословно: "Во время совещания обсудили подготовленный проект закона о внесении изменений и дополнений в УПК, которым предлагается усовершенствовать механизм осуществления специального предварительного расследования, порядок производства отдельных процессуальных действий, гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и тому подобное.

На встрече также обсудили зарубежный опыт деятельности органов уголовной юстиции и практику международных институтов, которые должны быть учтены при доработке соответствующего проекта".

Детали: Участники заседания договорились "максимально оперативно" доработать законопроект и показать его президенту Владимиру Зеленскому до конца декабря.

Предыстория: