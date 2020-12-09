Янукович не должен быть на суде об аресте, это пиарход - прокурор

Прокуратура говорит, что по процедуре экс-президент Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту в деле о расстрелах на Майдане в 2014 году.

Источник: прокурор по делу Алексей Донской в ​​комментарии "Громадському радио"

Прямая речь: "Очередное заявление - это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции - это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства. РФ в этом производстве не выполняет ни один из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождения Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий".

Детали: Донской добавил, что по той процедуре, в рамках которой внесено это ходатайство, подозреваемый не является участником этого процесса.

Если Янукович появится через видеоконференцию, прокуратура будет ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре.

Что предшествовало: Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что беглый экс-президент хочет участвовать в режиме видеосвязи в заседании Печерского суда 9 декабря об избрании ему меры пресечения по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Предыдущее решение Печерского суда о заочном аресте Януковича в этом деле было отменено Киевским апелляционным судом.

Напомним: После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги.

Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.