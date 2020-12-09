Карантин в Украине продлили до 28 февраля, на 16 дней введут жесткий локдаун

Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун.

Источник: заседание правительства 9 декабря

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Общий карантин (во время которого будут действовать ограничения оранжевой зоны – ред.), продлится до 28 февраля 2021 года. Ввести жесткий карантин с 00:00 8 января 00:00 25 января".

Дополняется ...