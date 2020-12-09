Карантин в Украине продлили до 28 февраля, на 16 дней введут жесткий локдаун

Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

Источник: заседание правительства 9 декабря

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Общий карантин (во время которого будут действовать ограничения оранжевой зоны – ред.), продлится до 28 февраля 2021 года. Ввести жесткий карантин с 00:00 8 января 00:00 25 января".

Детали: Согласно новому постановлению, работу заведений общественного питания продлят до 23:00 (сейчас до 22:00 – ред.), но с запретом расчетов после 22:00. В новогоднюю ночь заведениям питания разрешат работать до 1:00 ночи.

Елки на площадях можно будет ставить, но без обустройства концертных площадок и развлечений.

На время действия жесткого карантина с 8 по 25 января будет запрещена деятельность:

учреждений культуры (концентры, спектакли, выставки),

развлекательных заведений (ночные клубы, дискотеки, аренда под корпоративы),

школ и университетов, за исключением детсадов. Образовательные учреждения предлагают перевести на дистанционную форму обучения ,

, всех заведений размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации,

спортзалов, фитнес-залов, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд),

торговля непродовольственными товарами и деятельность непродовольственных рынков,

рождественских ярмарок,

заведений общепита (смогут работать только на вынос или с доставкой),

салонов красоты и парикмахерских (смогут работать исключительно по предварительной записи и без очереди внутри),

спортивные мероприятия смогут проходить только без зрителей,

государственные и коммунальные учреждения и организации предлагают перевести на дистанционную работу.

Что было раньше: Источники УП сообщали, что Кабинет министров готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ. На заседании правительства 9 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

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