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Карантин в Украине продлили до 28 февраля, на 16 дней введут жесткий локдаун

Среда, 9 декабря 2020, 16:22

Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун.

Источник: заседание правительства 9 декабря

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Общий карантин (во время которого будут действовать ограничения оранжевой зоны – ред.), продлится до 28 февраля 2021 года. Ввести жесткий карантин с 00:00 8 января 00:00 25 января".

Дополняется ...

Ирина Балачук, УП


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