Карантин в Украине продлили до 28 февраля, на 16 дней введут жесткий локдаун
Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.
Источник: заседание правительства 9 декабря
Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Общий карантин (во время которого будут действовать ограничения оранжевой зоны – ред.), продлится до 28 февраля 2021 года. Ввести жесткий карантин с 00:00 8 января 00:00 25 января".
Детали: Согласно новому постановлению, работу заведений общественного питания продлят до 23:00 (сейчас до 22:00 – ред.), но с запретом расчетов после 22:00. В новогоднюю ночь заведениям питания разрешат работать до 1:00 ночи.
Елки на площадях можно будет ставить, но без обустройства концертных площадок и развлечений.
На время действия жесткого карантина с 8 по 25 января будет запрещена деятельность:
- учреждений культуры (концентры, спектакли, выставки),
- развлекательных заведений (ночные клубы, дискотеки, аренда под корпоративы),
- школ и университетов, за исключением детсадов. Образовательные учреждения предлагают перевести на дистанционную форму обучения,
- всех заведений размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации,
- спортзалов, фитнес-залов, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд),
- торговля непродовольственными товарами и деятельность непродовольственных рынков,
- рождественских ярмарок,
- заведений общепита (смогут работать только на вынос или с доставкой),
- салонов красоты и парикмахерских (смогут работать исключительно по предварительной записи и без очереди внутри),
- спортивные мероприятия смогут проходить только без зрителей,
- государственные и коммунальные учреждения и организации предлагают перевести на дистанционную работу.
Что было раньше: Источники УП сообщали, что Кабинет министров готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ. На заседании правительства 9 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
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