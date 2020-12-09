Авиа, авто, метро: министр рассказал, как будет работать транспорт во время зимнего карантина
Работа транспорта не будет останавливаться во время действия усиленного карантина в январе 2021 года, будут определенные ограничения, но они не будут касаться метро.
Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграмм-канале
Детали: Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. Во время авиапутешествий за границу необходимо проверять условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.
Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.
Прямая речь: "Берегите себя и помните об индивидуальной защите, пользуясь общественным транспортом!".
Напомним: Кабинет министров на заседании 9 декабря продолжил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, а с 8 до 24 января включительно будет действовать более жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.