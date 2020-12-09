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В ЕС считают недостаточным наказание за ложь в декларациях, восстановленное Радой после решения КС

Среда, 9 декабря 2020, 16:45

В Европейском Союзе считают решение Верховной рады, которым вернули ответственность должностных лиц за ложь в декларациях, недостаточным шагом в ситуации, возникшей после скандального решения Конституционного суда.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас во время онлайн-дискуссии.

"ЕС четко выразил свою позицию относительно закона, который был принят Верховной радой для восстановления ответственности за ложное декларирование активов. Мы признали, что это является шагом в реагировании на решение Конституционного суда, но этого недостаточно для восстановления сдерживающего эффекта системы декларирования в борьбе с коррупцией, и это надо доработать", - отметил Матти Маасикас.

Позиция ЕС, о которой напоминает посол, была обнародована накануне в коммюнике Еврокомиссии после онлайн-встречи с представителями правительства Украины, в котором, среди прочего, говорилось о необходимости решать ситуацию, возникшую в связи с решением Конституционного суда.

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Темы: ЕСКонституцияКСкоррупция
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