Украина обжаловала техническое поражение футбольной сборной в матче со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола подала заявление в спортивный арбитражный суд в Лозанне на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА засчитать сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.

Источник: официальный сайт УАФ

Прямая речь генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого: "Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела".

Детали: Матч последнего тура Лиги Наций Швейцария - Украина не состоялся, поскольку главный санитарный врач кантона Люцерн отправил сборную Украины по футболу на карантин из-за заболеваемости COVID-19 у трех игроков украинской команды и одного члена тренерского штаба.

Позже Апелляционный комитет УЕФА вынес решение присудить украинской команде техническое поражение и дал срок в десять дней на подачу апелляции.

Что предшествовало: 30 ноября УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией. УЕФА мотивировал это тем, что Украина не предусмотрела полную замену состава.