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Украина обжаловала техническое поражение футбольной сборной в матче со Швейцарией

Среда, 9 декабря 2020, 18:30

Украинская ассоциация футбола подала заявление в спортивный арбитражный суд в Лозанне на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА засчитать сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.

Источник: официальный сайт УАФ

Прямая речь генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого: "Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела".

Детали: Матч последнего тура Лиги Наций Швейцария - Украина был отменен местными властями кантона Люцерн из-за заболеваемости COVID-19 у трех игроков украинской команды и одного члена тренерского штаба.

Позже Апелляционный комитет УЕФА вынес решение присудить украинской команде техническое поражение и дал срок в десять дней на подачу апелляции.

Что предшествовало: 30 ноября УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией. УЕФА мотивировал это тем, что Украина не предусмотрела полную замену состава.

Украинская правда
Темы: футбол


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