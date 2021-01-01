Два телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"5 канал" и "Прямой" второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко. Таким образом, обращение пятого президента завершается в 00:00.
Источник: эфир "5 канала" и телеканала "Прямой", поздравление Порошенко
Детали: Оба телеканалы непосредственно связанные с бывшим гарантом.
Отметим, что на "5 канале" Зеленского показали раньше, чем его оппонента на прошлых выборах. Приветствие последнего началось в 23:55.
"Прямой" пошел по другой "схеме" и опубликовал слова Порошенко ранее Зеленского. Однако и в этом случае приветствие действующего главы государства не пришлось на наступление Нового года.
Поздравление пятого президента продолжались чуть более четырех минут. Зеленский же наговорил на 14.
Кроме Порошенко, к обращению также присоединилась и недавно избранная депутат Киевсовета и бывшая первая леди Марина Порошенко.
В своем приветствие глава "Европейской солидарности" говорил о коронавирусе, новые условия жизни в период пандемии.
Традиционно Порошенко затронул тему евроинтеграции и важности ее для Украины. Не забыл он вспомнить и о действующей власти.
"Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", – сказал он.
Напомним:
- В 2019 году телеканалы "Прямой" и "Пятый" в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.