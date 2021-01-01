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Два телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского

Пятница, 1 января 2021, 00:39

"5 канал" и "Прямой" второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко. Таким образом, обращение пятого президента завершается в 00:00.

Источник: эфир "5 канала" и телеканала "Прямой", поздравление Порошенко

Детали: Оба телеканалы непосредственно связанные с бывшим гарантом.

Отметим, что на "5 канале" Зеленского показали раньше, чем его оппонента на прошлых выборах. Приветствие последнего началось в 23:55.

"Прямой" пошел по другой "схеме" и опубликовал слова Порошенко ранее Зеленского. Однако и в этом случае приветствие действующего главы государства не пришлось на наступление Нового года.

Поздравление пятого президента продолжались чуть более четырех минут. Зеленский же наговорил на 14.

Кроме Порошенко, к обращению также присоединилась и недавно избранная депутат Киевсовета и бывшая первая леди Марина Порошенко.

В своем приветствие глава "Европейской солидарности" говорил о коронавирусе, новые условия жизни в период пандемии.

Традиционно Порошенко затронул тему евроинтеграции и важности ее для Украины. Не забыл он вспомнить и о действующей власти.

"Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", – сказал он.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ПорошенкоЗеленский


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