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Трамп продолжил частичный запрет на иммиграцию в США

Пятница, 1 января 2021, 02:29
Трамп продолжил частичный запрет на иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп продолжил частичный запрет на иммиграцию в США. Ограничения касаются тех, кто хотел получить грин-карту и иностранных работников.

Источник: Reuters

Детали: Трамп мотивирует продолжение отдельных запретов необходимостью защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики.

Указанные запреты были введены еще в апреле и июне этого года. Срок их действия истекал 31 декабря.

Новоизбранный президент США Джо Байден раскритиковал это решение, но не сказал, будет ли отменять ограничения.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ТрампмиграцияСША
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