Президент США Дональд Трамп продолжил частичный запрет на иммиграцию в США. Ограничения касаются тех, кто хотел получить грин-карту и иностранных работников.

Источник: Reuters

Детали: Трамп мотивирует продолжение отдельных запретов необходимостью защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики.

Указанные запреты были введены еще в апреле и июне этого года. Срок их действия истекал 31 декабря.

Новоизбранный президент США Джо Байден раскритиковал это решение, но не сказал, будет ли отменять ограничения.

Напомним: