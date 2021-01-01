Трамп продолжил частичный запрет на иммиграцию в США
Пятница, 1 января 2021, 03:29
Президент США Дональд Трамп продолжил частичный запрет на иммиграцию в США. Ограничения касаются тех, кто хотел получить грин-карту и иностранных работников.
Источник: Reuters
Детали: Трамп мотивирует продолжение отдельных запретов необходимостью защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики.
Указанные запреты были введены еще в апреле и июне этого года. Срок их действия истекал 31 декабря.
Новоизбранный президент США Джо Байден раскритиковал это решение, но не сказал, будет ли отменять ограничения.
Напомним:
- В апреле президент США Дональд Трамп распорядился запретить прием иммигрантов в страну на 60 дней. Указанный запрет будет касаться тех, кто претендует на получение "зеленой карты".
Украинская правда