Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет

Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами, вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, который ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.

Источник: Reuters

Детали: Республиканцы в Сенате США в пятницу отменили вето Трампа впервые за почти четыре года его пребывания в должности, поддержав законопроект о расходах на оборону, вопреки резким возражениям президента за 20 дней до его ухода с поста.

Собравшись на редкое новогоднее заседание, Сенат за два дня до приведения к присяге нового Конгресса в воскресенье получил большинство в две трети, необходимое для преодоления вето при поддержке обеих партий.

За такое решение проголосовал 81 сенатор против 13.

Президент США имеет право наложить вето на законопроект, принятый Конгрессом, но законодатели могут его поддержать, если две трети как Палаты представителей, так и Сената проголосуют за его отмену.

Таким образом, Конгресс США поддержал законопроект об оборонном бюджете.

Что предшествовало: 29 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето президента Дональда Трампа. Соответствующий документы поддержали 275 членов Палаты, где большинство имеют демократы.

Согласно законопроекту, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе передбаеться 250 млн долларов на военную помощь Украине.

23 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает усиление санкций против российского газопровода "Северный поток-2" и помощь Украине.

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