Главные новости ночи: Трамп готовится к импичменту, в мире больше 90 млн случаев COVID-19

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность того, чтобы адвокат Руди Джулиани и Алан Дершовиц защищали его, если ему грозит еще один процесс по импичменту.

Погром в Капитолии и последствия для Трампа

У здания Капитолия в день штурма нашли автомобиль с 11 самодельными взрывными устройствами, штурмовой винтовкой и пистолетом.

Друзья, родственники и Трампа жалуются на то, что Twitter навсегда его заблокировал после штурма Капитолия.

О COVID-19

COVID-19 во всем мире диагностировали у более 90 млн человек, из них за сутки подтвердили 727 тысяч новых заражений.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.