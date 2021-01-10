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Главные новости ночи: Трамп готовится к импичменту, в мире больше 90 млн случаев COVID-19

Воскресенье, 10 января 2021, 08:15

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность того, чтобы адвокат Руди Джулиани и Алан Дершовиц защищали его, если ему грозит еще один процесс по импичменту.

Погром в Капитолии и последствия для Трампа

У здания Капитолия в день штурма нашли автомобиль с 11 самодельными взрывными устройствами, штурмовой винтовкой и пистолетом.

Друзья, родственники и Трампа жалуются на то, что Twitter навсегда его заблокировал после штурма Капитолия.

О COVID-19

COVID-19 во всем мире диагностировали у более 90 млн человек, из них за сутки подтвердили 727 тысяч новых заражений.

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Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

Украинская правда
Темы: ТрампCovid-2019коронавирус


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