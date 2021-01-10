Головні новини ночі: Трамп готується до імпічменту, у світі більше 90 млн випадків COVID-19

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість того, щоб адвокат Руді Джуліані і Алан Дершовіц захищали його, якщо йому загрожує ще один процес щодо імпічменту.

Погром у Капітолії і наслідки для Трампа

Біля будівлі Капітолія у день штурму знайшли автомобіль з 11 саморобними вибуховими пристроями, штурмовою гвинтівкою та пістолетом.

Друзі, родичі і Трампа скаржаться на те, що Twitter назавжди його заблокував після штурму Капітолію.

Про COVID-19

COVID-19 в усьому світі діагностували у понад 90 мільйонів осіб, з них за добу підтвердили 727 тисяч нових заражень.

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