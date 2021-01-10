Алиев и Пашинян прилетят к Путину обсудить Карабах

11 января в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что встреча состоится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем", - сказано в сообщении Кремля.

Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям пострадавших районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Кроме того, предусмотрены отдельные переговоры Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

В ноябре Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - анклаве, который во всем мире признан частью Азербайджана, но в основном населенный этническими армянами.

Российские миротворцы были переброшены в регион в соответствии с соглашением. Турция совместно с Россией решили создать центр по наблюдению за прекращением огня в Карабахе.

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