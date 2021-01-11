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Число умерших от COVID-19 приближается к двум миллионам

Понедельник, 11 января 2021, 04:30

По состоянию на 10 январе в мире подтверждено 1 943 090 умерших от COVID-19, в том числе 8836 за последние сутки.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: Сейчас в мире диагностировано 90 миллионов случаев заражения коронавирусом, 64 миллиона больных вылечились. Продолжают бороться с болезнью более 23 миллионов человек.

 
Почти треть летальных случаев COVID-19 приходится на первую тройку стран

В мире за последние сутки также подтверждено 612 214 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 194 262 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Франция, Германия и Польша.  Украина сейчас на 11-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 24-м месте.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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Темы: коронавирус


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