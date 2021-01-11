Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Акции Twitter обвалились после блокировки аккаунта Трампа

Понедельник, 11 января 2021, 12:31

Акции Twitter, котирующихся в Германии упали на 8% в первый торговый день после того, как поздно в пятницу компания навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Компания заявила, что остановка аккаунта Трампа, который насчитывал более 88 миллионов фолловеров, связана с риском дальнейшего насилия после штурма Капитолия США в среду.

В понедельник утром акции социальной сети, котирующихся в США, также упали на 8%.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Миссия МВФ возобновила работу в Украине

Степанов на счет локдауна: О носках надо было думать раньше

Соперник Саакашвили заявил, что уходит из политики

видеоВ Крыму пересохло Аянское водохранилище

Взрыв на газопроводе: "Лубныгаз" подозревает Мосийчука

Лукашенко: Зла на Зеленского не держу, он обучаемый

Все новости...
Последние новости
13:50
Из-за промедления Рады мэр Херсона до сих пор является нардепом
13:36
Во Франции отвергают идею о "паспорте вакцинации" для допуска на рейсы
13:22
Спрос на подержанные иномарки превысил рынок новых авто в 4 раза – ассоциация
13:19
Минздрав обновил список "красной зоны": в нем 78 стран
13:16
НАПК перекрыло финансирование "Голоса" из бюджета
13:08
"Нафтогаз" получил спецразрешения на разработку участка "Дельфин" на 30 лет
13:04
Суд отменил люстрацию главы милицейского следствия времен Майдана: он снова собирался в МВД
12:57
В областях снова протестуют против повышения тарифов
12:55
Dragon Capital закрыла сделку по покупке двух финансовых изданий
12:52
После Рождества украинцы потянулись за границу: наиболее загруженные пункты пропуска
Все новости...
1
Подпишитесь на наши уведомления!