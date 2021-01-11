В областях снова протестуют против повышения тарифов

На Буковине проходят 3 акции протеста против повышенных тарифов на поставку и потребление газа, также акции протеста проходят на Полтавщине.

Источник: полиция Черновицкой области, Громадське Полтава

Дословно: "У Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атакы Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев.

Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа".

Детали: Сообщается, что люди постоянно двигаются пешеходными переходами и заблокировали движение транспорта. За акцией следят полицейские.

В то же время в Полтаве у областной администрации протестную акцию устроили около 200 человек.

На такую ​​акцию у здания областной администрации люди собираются во второй раз.

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