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В областях снова протестуют против повышения тарифов

Понедельник, 11 января 2021, 11:57
В областях снова протестуют против повышения тарифов

На Буковине проходят 3 акции протеста против повышенных тарифов на поставку и потребление газа, также акции протеста проходят на Полтавщине.

Источник: полиция Черновицкой области, Громадське Полтава

Дословно: "У Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атакы Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев.

Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа".

Детали: Сообщается, что люди постоянно двигаются пешеходными переходами и заблокировали движение транспорта. За акцией следят полицейские.

В то же время в Полтаве у областной администрации протестную акцию устроили около 200 человек.

На такую ​​акцию у здания областной администрации люди собираются во второй раз.

Предыстория:

  • В воскресенье в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов. В частности, акции прошли в Харьковской области, в Полтаве и Николаеве.
  • С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

Украинская правда

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Темы: тарифыУкраина
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