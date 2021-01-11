В "Асканиии-Нове" массово вымерли редкие журавли, полиция назвала возможную причину
Понедельник, 11 января 2021, 14:11
В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю вымерли около 185 серых журавлей, внесенных в Красную Книгу.
Источник: полиция Херсонской области
Детали: Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами.
Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц.
Украинская правда