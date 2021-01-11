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В "Асканиии-Нове" массово вымерли редкие журавли, полиция назвала возможную причину

Понедельник, 11 января 2021, 15:11

В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю вымерли около 185 серых журавлей, внесенных в Красную Книгу.

Источник: полиция Херсонской области

Детали: Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц.

Украинская правда
Темы: экологияУкраинаХерсонская область


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