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В "Асканиии-Нове" массово вымерли редкие журавли, полиция назвала возможную причину

Понедельник, 11 января 2021, 14:11
В Асканиии-Нове массово вымерли редкие журавли, полиция назвала возможную причину

В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю вымерли около 185 серых журавлей, внесенных в Красную Книгу.

Источник: полиция Херсонской области

Детали: Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц.

Украинская правда

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Темы: экологияУкраинаХерсонская область
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