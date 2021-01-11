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Зеленский приказал правительству подробно объяснить людям о карантине

Понедельник, 11 января 2021, 15:31
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью относительно карантинных ограничений, действующих с 8 по 24 января.

Источник: Офис президента по результатам совещания по предотвращению COVID-19

Дословно: "Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми".

Детали: В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах. В частности, в Украине нет комендантского часа, работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия.

Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство разрешило всем работать во время праздников, поэтому все предприниматели имели возможность заработать.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийШмыгалькарантинкоронавирус


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