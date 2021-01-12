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Козак и Ермак прибыли в Берлин на встречу в нормандском формате

Вторник, 12 января 2021, 11:45
Козак и Ермак прибыли в Берлин на встречу в нормандском формате

Председатель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыли в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и Франция).

Источник: Российское агентство ТАСС, пресс служба ОП в комментарии "Украинской правде"

Детали: Источник ТАСС указывает, что "предметом встречи представителей стран" нормандской четверки "станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 году в части политического урегулирования конфликта" на Донбассе.

В Офисе президента Украины подтвердили, что Ермак уже прибыл в Берлин для встречи.

Предыдущая встреча политсоветник в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.

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Что этому предшествовало:

  • В конце декабря Ермак, общаясь с журналистами, сообщил, что Офис президента рассчитывает на встречу в рамках "нормандского формата" на уровне советников в январе.

Темы: ПутинАндрей Ермакнормандский формат
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