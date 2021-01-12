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Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі

Вівторок, 12 січня 2021, 12:45

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак прибули до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна і Франція).

Джерело: Російське агентство ТАСС, пресслужба ОП

Деталі: Джерело ТАСС вказує, що "предметом зустрічі представників країн" нормандської четвірки "стане обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту" на Донбасі.

В Офісі президента України підтвердили, що Єрмак уже прибув у Берлін для зустрічі.

Попередня зустріч політрадників в "нормандському форматі" пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

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Передісторія:

  • В кінці грудня Єрмак, спілкуючись з журналістами, повідомив, що Офіс президента розраховує на зустріч в рамках "нормандського формату" на рівні радників у січні.

Теми: ПутінАндрій Єрмакнормандський формат


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