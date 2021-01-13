Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси пропал журналист

Среда, 13 января 2021, 10:40
В Беларуси пропал журналист

В Минске пропал журналист и медиа-менеджер Андрей Александров.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Коллеги журналиста сообщили, что последний раз они связывались с Александровым 12 января около 14:00. После этого связи с ним нет.

На данный момент телефон журналиста выключен. Нет связи и с его девушкой.

Напомним: В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александра Лукашенко. Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Режим Лукашенко отличился беспрецедентным произволом в отношении протестующих.

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Беларусь
Россия вывела практически всех своих военных из Беларуси – ГПСУ
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: