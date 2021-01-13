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В Беларуси пропал журналист

Среда, 13 января 2021, 11:40

В Минске пропал журналист и медиа-менеджер Андрей Александров.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Коллеги журналиста сообщили, что последний раз они связывались с Александровым 12 января около 14:00. После этого связи с ним нет.

На данный момент телефон журналиста выключен. Нет связи и с его девушкой.

Напомним: В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александра Лукашенко. Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Режим Лукашенко отличился беспрецедентным произволом в отношении протестующих.

Темы: Беларусь


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