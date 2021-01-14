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На востоке Украины оккупационные войска России открывали огонь из гранатометов и пулеметов

Четверг, 14 января 2021, 06:38
На востоке Украины оккупационные войска России открывали огонь из гранатометов и пулеметов

Российско-оккупационные войска, находящиеся на оккупированной части Донбасса, за минувшие сутки совершили 6 обстрелов позиций украинской армии.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина".

Детали: С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Темы: ООС
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